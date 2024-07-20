Лесничества Иркутской области получили 11 квадроциклов повышенной проходимости

Новые квадроциклы отправят на север Приангарья, где есть необходимость в высокопроходимой технике. А именно — в Бодайбинское, Братское, Илимское, Казачинско-Ленское, Нижнеудинское, Падунское, Северное, Тайшетское, Тулунское, Усть-Кутское и Чунское лесничества. Финансирование на закупку этой партии квадроциклов составило около 17,6 млн рублей. Всего министерство лесного комплекса заключило контракты на приобретение 33 квадроциклов на шинах низкого давления и прицепов к ним, пяти лодок с моторами и прицепами, гусеничного снегоболотохода, снегоболотохода «Егерь» и двух автомобилей Niva Trevel.