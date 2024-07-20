Топ-5 новостей в Молдове на 20 июля

1. На Тасосе жители Молдовы отдыхают круче, чем на Мальдивах: Во сколько обходится в этом году отдых на греческом острове — испытано на себе.
2. Летние дожди идут, будь они неладны: В Молдове дикую жару сменит похолодание и ливни — синоптики выпустили предупреждение.
3. «Хорошие времена» оказались худшими: в Молдове единым махом более 3000 человек лишились работы.
4. Дилемма кукловодов Санду перед президентскими выборами в Молдове: Снимать нельзя допускать.
5. Дорожным пробкам быть: В Кишиневе перекроют Московский проспект на сутки.