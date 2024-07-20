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Топ-5 новостей в Молдове на 20 июля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 20 июля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +23° 1 м/с 92% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

1. На Тасосе жители Молдовы отдыхают круче, чем на Мальдивах: Во сколько обходится в этом году отдых на греческом острове — испытано на себе.

2. Летние дожди идут, будь они неладны: В Молдове дикую жару сменит похолодание и ливни — синоптики выпустили предупреждение.

3. «Хорошие времена» оказались худшими: в Молдове единым махом более 3000 человек лишились работы.

4. Дилемма кукловодов Санду перед президентскими выборами в Молдове: Снимать нельзя допускать.

5. Дорожным пробкам быть: В Кишиневе перекроют Московский проспект на сутки.

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