Синоптики предупредили, что Омскую область сегодня снова зальют мощные ливни

Сегодня омичей вновь ждут сильные линии. Осадки в регионе сохранятся до воскресенья. О том, какая будет погода в Омске 20 июля 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. На регион обрушатся дожди, местами сильные. Синоптики обещают также жару. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду, в отдельных районах — до 14 метров в секунду.
В воскресенье дневная температура не изменится, дожди сохранятся. Осадки ожидаются в течение суток.