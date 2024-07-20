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Синоптики предупредили, что Омскую область сегодня снова зальют мощные ливни

Сильные ливни снова накроют Омскую область в субботу.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня омичей вновь ждут сильные линии. Осадки в регионе сохранятся до воскресенья. О том, какая будет погода в Омске 20 июля 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. На регион обрушатся дожди, местами сильные. Синоптики обещают также жару. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду, в отдельных районах — до 14 метров в секунду.

В воскресенье дневная температура не изменится, дожди сохранятся. Осадки ожидаются в течение суток.