В Башкирии ремонтируют участок дороги в Альшеевском районе.

Дорога ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В целом Башкирии на текущий год по данной программе выделили 4,2 млрд руб. на ремонт 61,5 км опорной дорожной сети. Это 26 участков самых востребованных федеральных и региональных дорог.