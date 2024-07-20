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В Башкирии ремонтируют участок дороги в Альшеевском районе

В Башкирии ремонтируют участок дороги в Альшеевском районе.

Источник: УДХ РБ

Завершается ремонт участка межмуниципальной дороги М-5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки районе села Айдагулово в Альшеевском районе. Это 3-километровый участок (км 15 — км 118).

Как сообщили в Управлении дорожного хозяйства РБ, подрядчикам осталось выполнить укрепление обочин. Объект будет готов намного раньше плана — по графику завершение работ в октябре.

Дорога ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В целом Башкирии на текущий год по данной программе выделили 4,2 млрд руб. на ремонт 61,5 км опорной дорожной сети. Это 26 участков самых востребованных федеральных и региональных дорог.