Энергетики ввели режим повышенной готовности из-за грозового фронта

Из-за прохождения грозового фронта в Новосибирской области введен режим повышенной готовности. В ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди, грозы с градом и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.
— 216 аварийных бригад, более 630 энергетиков и 163 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 11 передвижных дизельных генераторов общей мощностью 2,72 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов, — сообщает «Россети Новосибирск».
Режим повышенной готовности будет действовать до 8 утра 22 июля.