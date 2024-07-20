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Энергетики ввели режим повышенной готовности из-за грозового фронта

Он будет действовать до 22 июля.

Из-за прохождения грозового фронта в Новосибирской области введен режим повышенной готовности. В ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди, грозы с градом и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

— 216 аварийных бригад, более 630 энергетиков и 163 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 11 передвижных дизельных генераторов общей мощностью 2,72 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов, — сообщает «Россети Новосибирск».

Режим повышенной готовности будет действовать до 8 утра 22 июля.
энергетика