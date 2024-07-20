Эко-повестка при строительстве АЭС в Казахстане должна быть в приоритете — Тажибаев

Взяв на себя обязательства по внедрению новых экологических стандартов, правительство Казахстана стремится адаптировать экономику к глобальным климатических трендам, таким, как распространение принципов ESG, продвижение и привлечение «зеленых» инвестиций, энергоэффективное производство и электрификация. Значительная роль при декарбонизации экономики Казахстана отводится частным и зарубежным инвестициям. Прямые государственные инвестиции в достижение углеродной нейтральности будут составлять лишь небольшую долю в 3,8% от общего объема инвестиций.
При этом уже сейчас становится понятно, что продвигаемые западными концернами технологии ветровой и солнечной выработки энергии на территории Казахстана весьма неэффективны. Помимо высокой стоимости ветровой и солнечной электроэнергии, ветряки и солнечные панели вырабатывают электричество крайне непредсказуемо, что серьезно осложняет составление графика распределения электрической энергии внутри страны. Можно было бы решить эту проблему при помощи строительства дублирующих мощностей, но их не внедряют. Согласно оценкам специалистов, в настоящее время по установленной мощности Казахстан имеет 20% зеленой энергетики, но выработка составляет всего 6%, причем пиковые нагрузки в солнечный и ветряный день 3%, а в неудачный морозный — около 0%. В результате этого Казахстан в пиковые часы нагрузки на энергосистему вынужден обращаться за помощью к соседним государствам.
В сентябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение общенационального референдума по вопросу строительства первой казахстанской АЭС. Для нашей страны данное событие станет судьбоносным, ведь дискуссия о возведении отечественной АЭС велась в течение всех лет независимости Казахстана. К примеру, за это время Республика Беларусь успела ввести в эксплуатацию свою АЭС, а совсем недавно президент Александр Лукашенко предложил построить вторую АЭС на востоке страны. Не отстают и наши соседи: Кыргызстан ведёт переговоры с «Росатомом», а Узбекистан уже в этом году приступает к строительству АЭС совместно с российскими ядерщиками.
Колоссальный потенциал для атомного рывка заложен в недрах Казахстана. Удивительно, что Казахстан, будучи лидером по добыче урана, до сих пор не обладает собственной АЭС. Инженерная и научная школа Казахстана стабильно готовит высококвалифицированные кадры, в том числе и для атомной отрасли, поэтому переход на атомную энергетику станет для нашей страны максимально быстрым и эффективным.
Вопрос выбора подрядчика строительства АЭС должен также предусматривать процедуру вывоза и утилизации ядерных отходов. Корея и Китай не обладают такими технологиями, а два французских завода по переработке ядерного топлива загружены на десятилетия вперед.
Главный редактор журнала «Геоэнергетика.инфо» Борис Марцинкевич считает, что Казахстану, принимая решение о строительстве АЭС, нужно быть максимально меркантильным при выборе компании и без политических пристрастий внимательно изучить весь имеющийся опыт и сделать правильный выбор.