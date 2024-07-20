Эко-повестка при строительстве АЭС в Казахстане должна быть в приоритете — Тажибаев

При этом уже сейчас становится понятно, что продвигаемые западными концернами технологии ветровой и солнечной выработки энергии на территории Казахстана весьма неэффективны. Помимо высокой стоимости ветровой и солнечной электроэнергии, ветряки и солнечные панели вырабатывают электричество крайне непредсказуемо, что серьезно осложняет составление графика распределения электрической энергии внутри страны. Можно было бы решить эту проблему при помощи строительства дублирующих мощностей, но их не внедряют. Согласно оценкам специалистов, в настоящее время по установленной мощности Казахстан имеет 20% зеленой энергетики, но выработка составляет всего 6%, причем пиковые нагрузки в солнечный и ветряный день 3%, а в неудачный морозный — около 0%. В результате этого Казахстан в пиковые часы нагрузки на энергосистему вынужден обращаться за помощью к соседним государствам.