Во Владивостоке открылась новая детская площадка на набережной Спортивной гавани

Концепция площадки сформирована на основе пожеланий горожан, которые они высказали в формате опросов в торговых центрах. Кроме того, дети с помощью макетов показали свою площадку мечты. В итоге, на площадке установлен навес в виде перголы, оборудованы зоны командной и тихой игр для детей до семи лет, а также место для активных игр в возрасте от семи до 14 лет. Кроме того, здесь есть и зону отдыха для родителей.