Во Владивостоке открылась новая детская площадка на набережной Спортивной гавани

Во Владивостоке состоялось торжественное открытие новой детской площадки на набережной Спортивной гавани в районе Батарейной, 4д. В основу проекта лег образ Милоградовского водопада, расположенного в Ольгинском районе Приморья. Площадка поделена на несколько зон и ориентирована на разные возрастные группы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
Праздничное открытие площадки состоялось сегодня, 20 июля. Строительство велось по заказу основателя группы компаний «Реми» Дмитрия Сулеева. Глава города Константин Шестаков поздравил всех пришедших с новым местом для прогулок.
«Появляется все больше смыслов, чтобы приезжать сюда гулять. Сегодня мы открываем детскую площадку, в нескольких метрах от этого места будет построен новый скейт-парк для экстремалов и олимпийской “уличной” зоны».
Концепция площадки сформирована на основе пожеланий горожан, которые они высказали в формате опросов в торговых центрах. Кроме того, дети с помощью макетов показали свою площадку мечты. В итоге, на площадке установлен навес в виде перголы, оборудованы зоны командной и тихой игр для детей до семи лет, а также место для активных игр в возрасте от семи до 14 лет. Кроме того, здесь есть и зону отдыха для родителей.