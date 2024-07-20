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Причиной размыва улицы Линейной в Челябинске назвали забитую ливневку

Воду убрали и готовятся уложить новый асфальт.

Источник: Администрация Челябинска

Причиной вчерашнего потопа и разрушения дорожного полотна на улице Линейной в Челябинске стал забитый бесхозный колодец ливневой канализации. Коллектор прочистили, и сегодня, 20 июля, дорожники приступят к укладке нового асфальта. Об этом сообщили в мэрии города.

Напомним, инцидент на Линейной случился вчера утром. Горожане массово жаловались, что не могут выехать из Чурилово из-за огромной пробки, которая образовалась, в свою очередь, по причине разрушения асфальта от вышедшей на поверхность воды неизвестного происхождения.

На место выехали городские службы и сотрудники Госавтоинспекции. Выдвигалась гипотеза, что причиной потопа могли быть подземные сети, принадлежащие заводу ЧТЗ и ТЭЦ-2.

К концу дня источник воды наконец-то нашли. По информации городской управы, после прочистки ливневка работает в штатном режиме.

ЖКХ