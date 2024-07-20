Причиной размыва улицы Линейной в Челябинске назвали забитую ливневку

Напомним, инцидент на Линейной случился вчера утром. Горожане массово жаловались, что не могут выехать из Чурилово из-за огромной пробки, которая образовалась, в свою очередь, по причине разрушения асфальта от вышедшей на поверхность воды неизвестного происхождения.