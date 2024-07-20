Компания заплатила 22 млн тенге за снятие плодородного слоя земли

Во время внеплановой проверки территориальные подразделения Комитета по управлению земельными ресурсами в Теректинском и Аксуатском аульных округах Западно-Казахстанской области выявили нарушения — незаконное снятие плодородного слоя почвы. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства. Предприятие оштрафовали на 22 млн тенге.
«В соответствии со ст. 140 Земельного кодекса РК собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия, направленные на рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот», — говорится в сообщении.
Территориальным подразделением было выписано предписание и внесены рекомендации о принятии в 3-месячный срок после завершения проекта реконструкции автомобильной дороги «Подстепное — Федоровка — граница РФ» комплексных мероприятий по устранению выявленных нарушений, путем разработки проекта рекультивации нарушенных земель, восстановления плодородия.