Компания заплатила 22 млн тенге за снятие плодородного слоя земли

«В соответствии со ст. 140 Земельного кодекса РК собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия, направленные на рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот», — говорится в сообщении.