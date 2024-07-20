В Туркестанской области сутки искали сбежавшую из дома девочку

Как рассказали в ДП Туркестанской области, подросток расстроилась, потому что мама не купила ей мобильный телефон. По словам женщины, которая обратилась в правоохранительные органы с заявлением в 19:00, девочка ушла из дома в 12 часов дня и пропала. Самостоятельно ее найти не удалось.