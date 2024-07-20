Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5,8 млн рублей выделят на зарплаты молодым аграриям Иркутской области

Молодые специалисты агросектора могут рассчитывать на получение единовременных выплат.

Источник: Комсомольская правда

Молодые специалисты Иркутской области, работающие в аграрно-промышленном комплексе, могут рассчитывать на получение единовременных выплат. На это выделят 5,8 миллионов рублей из областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

— Денежные средства выплачиваются в два этапа. От 300 до 400 тысяч рублей после трудоустройства и еще 200 тысяч рублей после трех лет работы, — говорится в сообщении.

Для выпускников высших и средних образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля предусмотрена возможность трудоустройства на ведущие предприятия АПК Иркутской области с выплатой «подъемных». К слову, в этом году дипломы об образовании получили 940 выпускников Иркутского аграрного университета.