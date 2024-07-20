Женщина-режиссер с мужским характером

На следующее утро я приехала на съемку. Ждала, что придет Вячеслав Васильевич Тихонов, с которым буду общаться. Татьяна Михайловна тогда объяснила, что моя героиня очень его любит, страдает, переживает по поводу того, как он живет, как он в этом логове работает. Вдруг это их последняя встреча? Когда она мне это рассказала, я подумала: да, сильная сцена. Но с кем я буду общаться? Кому всё это буду выливать? Татьяна Михайловна попросила лишь смотреть в угол камеры. Я была озадачена: с железякой играть? Она усмехнулась, а в комнату в этот момент зашел Вячеслав Васильевич Тихонов. Мы с ним поздоровались, познакомились. А он всё смотрит куда-то вниз. Говорит, что вокруг фашисты, ничем нельзя выдать себя. Что вы в кафе никого не знаете, пришли выпить кофе. Что у вас ни улыбки, ни слез — ничего. Только ваш взгляд. И вот Тихонов сам поднимает свой взгляд на меня, и я ахаю. Боже, какой же красивый, какие же глаза! Тут я поняла, что буду делать всё, что скажет Татьяна Михайловна.