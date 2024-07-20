После покушения на Гитлера русская княжна ждала ареста, купалась нагишом и делала укладку

«Когда помощник ушел. Адам бросился на диван и, показав себе на шею, сказал: “Я в этом вот по куда!” Он выглядел ужасно. Мы разговаривали шепотом. Видя его, я мучилась еще больше. Зайдя к Марии Герсдорф, я сказала ей, как волнуюсь за Адама. “Почему же? — спросила она. — Ведь он едва знал Штауфенберга, разве нет? Нет, я уверена, что он не глубоко замешан”. — “Да, — сказала я, — совсем не замешан”.