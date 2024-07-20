В Ростовской области энергетики отменили «веерные» отключения света

Сколько ещё донской регион будет жить в режиме регулярных веерных отключений электроэнергии пока неизвестно. «Донская столица попала в зону ограничения подачи электроэнергии. Такое решение принимает ресурсоснабжающая организация ПАО “Россети Юг”, которая обеспечивает электроэнергией Ростовскую область, Астраханскую область, Волгоградскую область и республику Калмыкия, — пояснили в администрации города Ростов-на-Дону. — По мере возобновления подачи электроэнергии на трансформаторные подстанции города ресурсоснабжающими организациями незамедлительно принимаются меры по подключению абонентов».