В Ростовской области энергетики отменили «веерные» отключения света

В Ростовской области сняли ограничение на потребление электроэнергии. В связи с падением температуры окружающей среды на 5−8 С, снизилась нагрузка на электросети.
«В 21:41 от системного оператора Единой энергетической системы поступило разрешение на включение всех потребителей», — сообщает пресс-служба Правительства РО.
Без электроэнергии оставались потребители Ростова-на-Дону, Миллерово, Кашарского, Боковского Белокаливенского, Тацинского, Морозовского, Милютинского, Тарасовского и Миллеровского районов. В настоящее время подача электричества восстановлена.
Сколько ещё донской регион будет жить в режиме регулярных веерных отключений электроэнергии пока неизвестно. «Донская столица попала в зону ограничения подачи электроэнергии. Такое решение принимает ресурсоснабжающая организация ПАО “Россети Юг”, которая обеспечивает электроэнергией Ростовскую область, Астраханскую область, Волгоградскую область и республику Калмыкия, — пояснили в администрации города Ростов-на-Дону. — По мере возобновления подачи электроэнергии на трансформаторные подстанции города ресурсоснабжающими организациями незамедлительно принимаются меры по подключению абонентов».