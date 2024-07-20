Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси в субботу

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет в основном без осадков, лишь днем местами по северу пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы.
В утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер северо-западный 4−9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +22…+28°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.
Грозы также могут стать причиной возникновения лесных пожаров и возгораний в жилых и производственных зданиях.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Витебске сегодня столбик термометра поднимется до отметки +22…+24°C. В этих городах ожидается переменная облачность и будет без существенных осадков. Ветер северо-западный 4−9 м/с.
Схожие погодные условия прогнозируются в Гродно и Могилеве: переменная облачность, без существенных осадков, +24…+26°C, ветер северо-западный 4−9 м/с.
В Бресте и Гомеле установится более жаркая погода, а воздух прогреется до +26…+28°C. В этих областных центрах в субботу также будет переменная облачность и без дождей. Ветер северо-западный 4−9 м/с.