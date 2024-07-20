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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Грозы ожидаются местами по северу Беларуси в субботу, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 94% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет в основном без осадков, лишь днем местами по северу пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы.

В утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер северо-западный 4−9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +22…+28°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.

Грозы также могут стать причиной возникновения лесных пожаров и возгораний в жилых и производственных зданиях.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Витебске сегодня столбик термометра поднимется до отметки +22…+24°C. В этих городах ожидается переменная облачность и будет без существенных осадков. Ветер северо-западный 4−9 м/с.

Схожие погодные условия прогнозируются в Гродно и Могилеве: переменная облачность, без существенных осадков, +24…+26°C, ветер северо-западный 4−9 м/с.

В Бресте и Гомеле установится более жаркая погода, а воздух прогреется до +26…+28°C. В этих областных центрах в субботу также будет переменная облачность и без дождей. Ветер северо-западный 4−9 м/с.