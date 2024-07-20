Чем гордятся студенты Крыма

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса студентов (87 333 человека по всей РФ), проведенного на платформе «Неравнодушный человек». Согласно исследованию, доля студентов, удовлетворенных условиями учебы, за год выросла с 60 до 64%, и сегодня гордость за свою alma mater испытывают 58% учащихся вузов. 80% опрошенных заявили, что удовлетворены организацией процесса обучения.
По словам и. о. ректора КФУ им. Вернадского Владимира Курьянова, многие студенты Российской Федерации, и в частности Крыма, действительно испытывают гордость за свое учебное заведение, и об этом свидетельствует не только опросы.
«Об этом они говорят сами, об этом говорит их общественная активность, их помощь бойцам СВО и гражданам новых территорий, об этом говорит и рост интереса среди абитуриентов», — сказал Курьянов.
Кроме того, источником гордости российских студентов становится материальная база, которая «улучшается из года в год» и о которой становится известно в обществе от самих учащихся, добавил он.
Комментируя результаты опроса, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что исследования подтверждают, что в университетской среде страны позитивно воспринимаются те шаги, которое государство делает в рамках крупных проектов, направленных на укрепление материальной базы университетов и улучшение содержания образовательных программ.
По словам гендиректора Фонда ВЦИОМ, председателя наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» Константина Абрамова, такие изменения надо расценивать "как позитивный результат не одного года работы участников рынка высшего образования и рынка труда в России.