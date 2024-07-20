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Превышение количества сероводорода в воздухе выявили в Омске

Омичи жалуются на сильный химический запах на улицах города.

Источник: Om1.ru

Ночью 19 июля в Омске выявили превышение допустимой концентрации сероводорода в Кировском округе города. Превышение составило 1,12 ПДК. Об этом сообщили в министерстве природы Омской области.

В этот день превышение зафиксировали с полуночи до 8:00. По прогнозам министерства в субботу, 20 июля, прогноз общего уровня загрязнения ожидается пониженный.

На химический запах пожаловались омичи не только с Левобережья. Жалобы поступали из Нефтяников и Ленинского округа.

В Минприроды Омской области напомнили, что мониторинг загрязнения воздуха осуществляется круглосуточно.

«В случае коллективных сообщений граждан из одного района, будут организованы замеры качества атмосферного воздуха в указанном районе передвижной эколабораторией. Заявки принимаются круглосуточно. Телефоны для связи: 8−923−685−56−31 — WhatsApp, 37−80−21», — отметили в министерстве.

экология