Бесплатный проезд на год стали «предлагать» казахстанцам после новости о подорожании билета

«Уведомляем о том, что со стороны ТОО “Транспортный холдинг города Алматы” не проводится никаких акций по распространению бесплатных транспортных карт, в том числе и по карте “Единая”, имеющих преимущества в виде бесплатного проезда в общественном транспорте сроком на 1 год, различных бонусов и скидок в партнёрских сетях и прочее!» — сообщили в пресс-службе холдинга.