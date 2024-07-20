Бесплатный проезд на год стали «предлагать» казахстанцам после новости о подорожании билета

Подобные «акции» стали появляться в соцсетях.
В них говорится, что в связи с подорожанием стоимости проезда ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» якобы раздает более 200 карт «Единая» для жителей города«. Также утверждается, что с такой картой алматинцы смогут “путешествовать бесплатно целый год”.
По факту публикаций в пресс-службе Onay сделали заявление.
«Уведомляем о том, что со стороны ТОО “Транспортный холдинг города Алматы” не проводится никаких акций по распространению бесплатных транспортных карт, в том числе и по карте “Единая”, имеющих преимущества в виде бесплатного проезда в общественном транспорте сроком на 1 год, различных бонусов и скидок в партнёрских сетях и прочее!» — сообщили в пресс-службе холдинга.
Компания просит не переходить по таким ссылкам и не предоставлять никаких персональных данных, и отмечает, что всю достоверную информацию можно получить на официальном сайте onay.kz, либо позвонив в call-центр +7 727 397 01 91.