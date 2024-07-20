Асфальт заменят на одной из улиц в центре Минска: изменится движение транспорта

Автобусы № 79 и 102 будут курсировать в этот день также по улицам Свердлова, Бобруйской и Клары Цеткин с разворотом на площади Франтишка Богушевича в прямом направлении, а в обратном — по улицам Клары Цеткин, Бобруйской, Ульяновской, Свердлова и далее по обычному маршруту.