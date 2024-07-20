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Асфальт заменят на одной из улиц в центре Минска: изменится движение транспорта

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Замена асфальта запланирована на одной из улиц возле железнодорожного вокзала Минска, в связи с этим изменятся некоторые маршруты столичного транспорта, сообщили на официальном сайте транспортной компании «Минсктранс».

Источник: Sputnik.by

Асфальтобетонное покрытие заменят по улице Свердлова от проспекта Независимости до улицы Ульяновской. В связи с этим с 5:00 21 июля и примерно до 5:00 22 июля будут внесены изменения в организацию движения общественного транспорта.

В частности, троллейбусы № 3, 6, 16 и 20 будут ездить по улицам Свердлова, Бобруйской и Клары Цеткин и разворачиваться на площади Франтишка Богушевича в обоих направлениях.

Автобусы № 79 и 102 будут курсировать в этот день также по улицам Свердлова, Бобруйской и Клары Цеткин с разворотом на площади Франтишка Богушевича в прямом направлении, а в обратном — по улицам Клары Цеткин, Бобруйской, Ульяновской, Свердлова и далее по обычному маршруту.

Автобусы № 3с и 175Э также будут ездить по этому же маршруту, но без осуществления посадки и высадки пассажиров на остановках «Площадь Мясникова» и «Музыкальный театр».

Автобусы № 1, 69, 119с будут следовать по проспекту Независимости и улице Бобруйской до РК «Бобруйская» в обоих направлениях, а № 50с — по улицам Московской и Льва Толстого до ДС «Дружная».

Маршрут автобуса № 127 в этот день будет следующий: от улицы Тростенецкой по улицам Аранской, Свердлова, Бобруйской, Клары Цеткин с разворотом на площади Франтишка Богушевича в прямом направлении и по улицам Клары Цеткин, Бобруйской, Ульяновской и далее по маршруту — в обратном направлении.

Автобус № 190Э также будет ездить по улицам Клары Цеткин и Бобруйской до РК «Бобруйская».