Рядовой Валеев из Прикамья погиб на СВО при исполнении воинского долга

Во время проведения специальной военной операции при исполнении служебных обязанностей погиб житель Пермского края, рядовой Евгений Борисович Валеев.
Гражданская панихида по погибшему бойцу пройдет 23 июля в 11.00 в Культурно-деловом центре города Березники по ул. Льва Толстого, 50.
— Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Борисовича Валеева. Пермский край понес тяжелую утрату — еще один наш земляк отдал жизнь, защищая интересы Родины, — сообщается на странице ВК «Березники официальные».