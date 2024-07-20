Рядовой Валеев из Прикамья погиб на СВО при исполнении воинского долга

— Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Борисовича Валеева. Пермский край понес тяжелую утрату — еще один наш земляк отдал жизнь, защищая интересы Родины, — сообщается на странице ВК «Березники официальные».