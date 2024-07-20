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Рядовой Валеев из Прикамья погиб на СВО при исполнении воинского долга

Прощание с бойцом пройдет 23 июля в Березниках.

Источник: страница ВК «Березники официальные»

Во время проведения специальной военной операции при исполнении служебных обязанностей погиб житель Пермского края, рядовой Евгений Борисович Валеев.

Гражданская панихида по погибшему бойцу пройдет 23 июля в 11.00 в Культурно-деловом центре города Березники по ул. Льва Толстого, 50.

— Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Борисовича Валеева. Пермский край понес тяжелую утрату — еще один наш земляк отдал жизнь, защищая интересы Родины, — сообщается на странице ВК «Березники официальные».