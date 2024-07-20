Веерные отключения света ввели в Анапе до конца недели

На некоторых улицах Анапы ввели график аварийных отключений электроэнергии до конца недели. Временные отключения затронут жителей 15 улиц Анапы.
Веерные отключения пройдут до 21 июля с 11 до 20 часов. Без электроснабжения останутся Пионерский проспект, улицы Ленина, Астраханская, Самбурова, Чехова, Мирная, Горького, Шевченко, Ивана Голубца, Маяковского, Некрасова, Космонавтов, Толстого, Лермонтова, 40 лет Победы.
«На период ограничений объекты санаторно-курортного комплекса переходят на собственные резервные источники питания», — отметили в мэрии.
Напомним ранее, чтобы избежать массовых аварий на электросетях, в некоторых районах края ввели ввели веерные отключения. Уведомления об ограничениях уже получили пять энергорайонов — Тимашевский, Тихорецкий, Славянский, Ленинградский, Краснодарский, Юго-Западный.