Веерные отключения света ввели в Анапе до конца недели

Напомним ранее, чтобы избежать массовых аварий на электросетях, в некоторых районах края ввели ввели веерные отключения. Уведомления об ограничениях уже получили пять энергорайонов — Тимашевский, Тихорецкий, Славянский, Ленинградский, Краснодарский, Юго-Западный.