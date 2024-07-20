Прокуратура проверит информацию о 40-градусной жаре в поезде Адлер — Челябинск

— В СМИ выявлена публикация том, что в пассажирском поезде № 478 сообщением Адлер — Челябинск температура в вагонах составляет +40°С и сломан генератор, — говорится в сообщении надзорного ведомства. — По данному факту организована проверка.
По итогам проверки прокуратура даст оценку действиям перевозчика и соблюдению прав пассажиров.
Ошибки при покупке билетов на самолёт или поезд могут стать неприятным сюрпризом и испортить планы на отпуск. Часто путешественники сталкиваются с проблемами, связанными с неверно указанными данными, поэтому важно знать, как правильно действовать в подобных ситуациях, чтобы минимизировать потери и сохранить нервы.