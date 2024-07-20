Прокуратура проверит информацию о 40-градусной жаре в поезде Адлер — Челябинск

Ошибки при покупке билетов на самолёт или поезд могут стать неприятным сюрпризом и испортить планы на отпуск. Часто путешественники сталкиваются с проблемами, связанными с неверно указанными данными, поэтому важно знать, как правильно действовать в подобных ситуациях, чтобы минимизировать потери и сохранить нервы.