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Прокуратура проверит информацию о 40-градусной жаре в поезде Адлер — Челябинск

В поезде, следующем из Адлера в Челябинск, температура поднялась до +40 градусов. По словам пассажиров, им приходится ехать в невыносимых условиях из-за того, что в вагонах не работают кондиционеры. Ситуацией заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура.

Источник: Pchela.News

— В СМИ выявлена публикация том, что в пассажирском поезде № 478 сообщением Адлер — Челябинск температура в вагонах составляет +40°С и сломан генератор, — говорится в сообщении надзорного ведомства. — По данному факту организована проверка.

По итогам проверки прокуратура даст оценку действиям перевозчика и соблюдению прав пассажиров.

Ошибки при покупке билетов на самолёт или поезд могут стать неприятным сюрпризом и испортить планы на отпуск. Часто путешественники сталкиваются с проблемами, связанными с неверно указанными данными, поэтому важно знать, как правильно действовать в подобных ситуациях, чтобы минимизировать потери и сохранить нервы.

Прокуратура