Житель Омска прожил без паспорта до 26 лет

Получить важный документ условно осужденный омич решил во время испытательного срока за совершенную им кражу, для чего обратился за помощью к специалистам, заявили в управлении.
«Сотрудником группы пробации учреждения совместно со специалистами миграционной службы была разработана индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации осужденного, которой было предусмотрено прохождение процедуры установления личности, а также оплата государственной пошлины», — пояснили в омском УФСИН.
В итоге омич впервые получил паспорт в 26 лет, став полноправным гражданином РФ.