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Житель Омска прожил без паспорта до 26 лет

Житель Омска впервые получил паспорт в 26 лет. Как рассказали в региональном УФСИН в пятницу, 19 июля 2024 года, молодой человек, достигнув подходящего возраста для получения паспорта, не обращался за документом.

Получить важный документ условно осужденный омич решил во время испытательного срока за совершенную им кражу, для чего обратился за помощью к специалистам, заявили в управлении.

«Сотрудником группы пробации учреждения совместно со специалистами миграционной службы была разработана индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации осужденного, которой было предусмотрено прохождение процедуры установления личности, а также оплата государственной пошлины», — пояснили в омском УФСИН.

В итоге омич впервые получил паспорт в 26 лет, став полноправным гражданином РФ.