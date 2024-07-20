Мэр Омска Шелест прогулялся по затопленному Старому Кировску в резиновых сапогах

В пятницу, 19 июля, мэр Омска Сергей Шелест вместе с прокурором города Павлом Поповым посетил подтопленные зоны в Кировском округе. Об этом мэр рассказал в своем телеграм-канале.
«Поговорил с людьми, наметили дальнейшие пути разрешения ситуации. Сейчас мяч на стороне водоканала: нужно убрать воду, отладить работу насосного оборудования. Спасибо местным жителям, которые активно участвуют в процессе. В понедельник вновь посетим дома омичей, за выходные администрация округа составит картину первоочередных потребностей по каждому конкретному адресу», — рассказал глава города.
В региональной прокуратуре рассказали, что подъёму воды способствовала непогода, плохая работа сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне. Вода затопила частные дома и приусадебные участки.
По итогам проверки оценят действия виновных должностных лиц. Разрешение ситуации остаётся на контроле прокуратуры вплоть до полного восстановления нарушенных прав жителей.