Мэр Омска Шелест прогулялся по затопленному Старому Кировску в резиновых сапогах

«Поговорил с людьми, наметили дальнейшие пути разрешения ситуации. Сейчас мяч на стороне водоканала: нужно убрать воду, отладить работу насосного оборудования. Спасибо местным жителям, которые активно участвуют в процессе. В понедельник вновь посетим дома омичей, за выходные администрация округа составит картину первоочередных потребностей по каждому конкретному адресу», — рассказал глава города.