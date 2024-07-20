Бастрыкин поручил расследовать кредитное мошенничество в Башкирии

Как сообщают в пресс-службе ведомства, затребован доклад о ходе проверки после обращения уфимки, которая пожаловать, что на ее имя оформили крупный кредит. Сообщается, что таким же образом пострадали еще более 300 человек, которые также обратились к следователям.