Деятельность торгового центра Братска приостановлена из-за незаконной пристройки

В Братске суд по иску прокуратуры приостановил деятельность одного из торговых центров города. Причиной стало нарушение требований градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
— Установлено, что зданию одного из торговых центров пристроено помещение, которое возведено с нарушением требований градостроительного законодательства, строительных норм и правил. Также указанный пристрой препятствует коммунальным организациям в осуществлении деятельности по надлежащей эксплуатации и ремонту муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения, — говорится в сообщении.
Прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием о приостановлении деятельности торгового центра до устранения выявленных нарушений. Служители Фемиды удовлетворили его.