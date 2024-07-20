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Деятельность торгового центра Братска приостановлена из-за незаконной пристройки

Суд Братска запретил работу ТЦ после иска прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Братске суд по иску прокуратуры приостановил деятельность одного из торговых центров города. Причиной стало нарушение требований градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

— Установлено, что зданию одного из торговых центров пристроено помещение, которое возведено с нарушением требований градостроительного законодательства, строительных норм и правил. Также указанный пристрой препятствует коммунальным организациям в осуществлении деятельности по надлежащей эксплуатации и ремонту муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения, — говорится в сообщении.

Прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием о приостановлении деятельности торгового центра до устранения выявленных нарушений. Служители Фемиды удовлетворили его.