Деятельность торгового центра Братска приостановлена из-за незаконной пристройки

— Установлено, что зданию одного из торговых центров пристроено помещение, которое возведено с нарушением требований градостроительного законодательства, строительных норм и правил. Также указанный пристрой препятствует коммунальным организациям в осуществлении деятельности по надлежащей эксплуатации и ремонту муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения, — говорится в сообщении.