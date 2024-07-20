Куда сходить в Самаре, если уже везде был: топ-8 неочевидных мест для посещения

Каждый из нас хочет получать новые впечатления и эмоции, открывать для себя красивые локации. Однако наступает момент, когда кажется, что все дороги пройдены и все места изведаны. С этим можно поспорить. Рассказываем, куда сходить в Самаре, если уже везде был.
Купола с панорамным видом.
Первое место в этой подборке занимают купола с панорамным видом. Находятся эти прозрачные купольные беседки в ресторане на крыше ТЦ «Аврора Молл» (ул. Аэродромная, 47а). Они подходят для романтических встреч, дружеских посиделок, праздников и, конечно, семейных уютных вечеров. Панорамные купола оснащены всем необходимым для комфортного отдыха. Там есть колонки, где можно ставить свою музыку, в них не холодно и не жарко в любое время года, также есть камины.
Иммерсивная выставка «8 комнат».
Тем, кто «уже везде был», стоит посетить в Самаре иммерсивную выставку «8 комнат», которую создала художница Надя Ковба. «Как давно ты встречался с собой?», «8 комнат, 8 картин, 8 композиторов» — так звучат заголовки на сайте выставки. Это терапевтическое представление для одного зрителя, где в течение сорока минут он будет испытывать самые разные эмоции, а после прохождения его ждет обнуление. Выставка находится по адресу: ул. Куйбышева, 44. Билеты необходимо приобретать заранее.
Золотая пирамида.
Декоративное сооружение «Золотая пирамида» — место для тех, кто хочет сделать красивые фотографии. Оно представляет собой золотые столбы разных размеров. Самые большие из них достигают девять метров в высоту. Находится в пгт. Стройкерамика в Волжском районе.
Ковер своими руками.
Еще одно неочевидное место для посещения — мастерская по изготовлению ковров. Любой желающий может сделать своими руками, по собственному эскизу коврик из ворса (50×50 см). Также можно привести туда друзей или устроить девичник. Мастерская находится по адресу: ул. Ленинградская, 77.
Открытый и крытый картинг.
Необычное увлечение для смелых и желающих попробовать что-то новое людей — картинг. Адреса картодромов в Самаре: открытая трасса ТРК «Амбар», Южное шоссе 5; крытая трасса ТРК «Эль Рио», Московское шоссе, 205 (нижний уровень парковки).
Кино под открытым небом.
В Самаре также стоит посетить кинотеатр под открытым небом «Филин». Репертуар фильмов разнообразный, понравится и взрослым, и детям. Находится кинотеатр на четвертой очереди набережной, слева от «Ладьи».
Крыша «Станкозавода».
В это место можно прийти просто полюбоваться красивым видом с высоты, а можно посетить музыкальные и поэтические вечера, мастер-классы и многое другое. Крыша работает ежедневно с 10 до 23 часов. Также можно арендовать крышу для проведения любого мероприятия. Находится на ул. Куйбышева 128а.
Психологические выставки.
Завершают подборку психологическое выставки «Станкозавода», приехавшие в Самару из Петербурга. Это уникальный проект, который раскрывает глубокие чувства в человеке, погружает в мысли о главном. Выставки проходят в полной темноте, путь себе гости освещают фонариками. Находится на ул. Куйбышева 128/1. Посетить психологические выставки можно до 7 августа 2024 года.