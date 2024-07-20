Куда сходить в Самаре, если уже везде был: топ-8 неочевидных мест для посещения

Первое место в этой подборке занимают купола с панорамным видом. Находятся эти прозрачные купольные беседки в ресторане на крыше ТЦ «Аврора Молл» (ул. Аэродромная, 47а). Они подходят для романтических встреч, дружеских посиделок, праздников и, конечно, семейных уютных вечеров. Панорамные купола оснащены всем необходимым для комфортного отдыха. Там есть колонки, где можно ставить свою музыку, в них не холодно и не жарко в любое время года, также есть камины.