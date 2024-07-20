Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос показал, что 81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что 81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам, приехавшим в их село или город из других стран. Еще 81% не боятся и не тревожатся, если рядом с ними находятся люди другой национальности, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«79% россиян оценивают отношения между людьми разных национальностей в населенном пункте, где они проживают, как-либо доброжелательные, либо спокойные, бесконфликтные», — сообщил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

По мнению социолога, опираясь на статистику, можно сделать главный вывод о бесспорном преобладании позитивных оценок межнациональных отношений в России.

Также опрос показал, что около 60% россиян уверены, что многонациональность России делает ее сильнее, 25% считают, что это никак не влияет на силу страны. И лишь 7% предполагают, что это делает государство слабее.

При этом СМИ отмечают, что исследования ВЦИОМ фиксируют и наличие в России запроса на ужесточение миграционной политики.