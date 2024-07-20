Опрос показал, что 81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам

«79% россиян оценивают отношения между людьми разных национальностей в населенном пункте, где они проживают, как-либо доброжелательные, либо спокойные, бесконфликтные», — сообщил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
По мнению социолога, опираясь на статистику, можно сделать главный вывод о бесспорном преобладании позитивных оценок межнациональных отношений в России.
Также опрос показал, что около 60% россиян уверены, что многонациональность России делает ее сильнее, 25% считают, что это никак не влияет на силу страны. И лишь 7% предполагают, что это делает государство слабее.
При этом СМИ отмечают, что исследования ВЦИОМ фиксируют и наличие в России запроса на ужесточение миграционной политики.