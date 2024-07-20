Опрос показал, что 81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что 81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам, приехавшим в их село или город из других стран. Еще 81% не боятся и не тревожатся, если рядом с ними находятся люди другой национальности, сообщает корреспондент Podrobno.uz.