Крымский мост сейчас — оперативные данные об очередях и времени ожидания

Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута — 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.