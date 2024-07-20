Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский мост сейчас — оперативные данные об очередях и времени ожидания

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. Утром в субботу пробки перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По данным на 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

При этом выезд из Крыма остается свободным — со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Очереди перед мостовым переходом стали расти с 4 часов утра. К 6:00 досмотра со стороны Кубани ожидали 340 машин.

Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута — 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.