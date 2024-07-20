Адская жара спала, время делать закрутки: Где можно побаловать себя чем-то вкусненьким — сообщаем адреса

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные,
Фестиваль «Я приветствую тебя, Кишинев!», пройдет 19−21.07.2024, по ул. Колумна, по периметру улиц Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и Пушкина.
Ботаника.
В парке «Валя Трандафирилор»,
Буюканы.
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефан чел Маре, 202), 20 июля состоится ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров.
На бульваре Штефан чел Маре ши Сфынт, 103 (кинотеатр «Patria LOTEANU»),
В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4)
В сквере Театра оперы и балета
Центр.
Ярмарка местных производителей фруктов и овощей, до 18 августа работает по адресам: ул. Хынчешть, 86, ул. Спррынченоая, 1А, ул. Гренобль, 157, ул. Измаил, 94, угол с корп. Д. Кантемир, ул. Мелестиу, 14/3.
На ул. Н. Тестемицану, 3 (территория магазина Kaufland) 20−22.08.пройдет мероприятие «Парк Юрского периода».
Чеканы.
До 22 августа работают ярмарки по продаже отечественной сельскохозяйственной продукции по адресам: бул. Мирча чел Батрын, 2, корп. Мирча чел Батрын, 20, корп. Мирча чел Батрын, 24, корп. Мирча чел Бэтрын, 28, ул. Мария Дрэган, 30, угол с ул. Чокана, ул. Михая Садовяну, 22, ул. Игоря Виеру, 6/1, ул. Игоря Виеру, 10; ул. Профессора Иона Думенюка, 12 А, ул. Петра Заднипру, 2.
Рышкановка.
До 28 июля работает рынок по продаже отечественных продуктов по адресу Московский проспект, 21, напротив ул. М. Басараба, 6, до 24.07.2024 и по ул. А. Дога, 35.
Мэрия Кишинева призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.