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Адская жара спала, время делать закрутки: Где можно побаловать себя чем-то вкусненьким — сообщаем адреса

К таким вот ярмаркам жители Кишинева давно уже привыкли.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные, 20—21 июля в секторах столицы пройдут ярмарки по продаже отечественной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления горожанам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.

Фестиваль «Я приветствую тебя, Кишинев!», пройдет 19−21.07.2024, по ул. Колумна, по периметру улиц Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и Пушкина.

Ботаника.

В парке «Валя Трандафирилор», 20—21 июля — Ярмарка малого предпринимательства.

Буюканы.

На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефан чел Маре, 202), 20 июля состоится ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров.

На бульваре Штефан чел Маре ши Сфынт, 103 (кинотеатр «Patria LOTEANU»), 20—21 июля — ярмарка «Дворовая распродажа».

В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) 20—21 июля пройдет ярмарка местных производителей «Cămara Fest».

В сквере Театра оперы и балета 20—21 июля состоится Фестиваль яблочного и пчелиного меда.

Центр.

Ярмарка местных производителей фруктов и овощей, до 18 августа работает по адресам: ул. Хынчешть, 86, ул. Спррынченоая, 1А, ул. Гренобль, 157, ул. Измаил, 94, угол с корп. Д. Кантемир, ул. Мелестиу, 14/3.

На ул. Н. Тестемицану, 3 (территория магазина Kaufland) 20−22.08.пройдет мероприятие «Парк Юрского периода».

Чеканы.

До 22 августа работают ярмарки по продаже отечественной сельскохозяйственной продукции по адресам: бул. Мирча чел Батрын, 2, корп. Мирча чел Батрын, 20, корп. Мирча чел Батрын, 24, корп. Мирча чел Бэтрын, 28, ул. Мария Дрэган, 30, угол с ул. Чокана, ул. Михая Садовяну, 22, ул. Игоря Виеру, 6/1, ул. Игоря Виеру, 10; ул. Профессора Иона Думенюка, 12 А, ул. Петра Заднипру, 2.

Рышкановка.

До 28 июля работает рынок по продаже отечественных продуктов по адресу Московский проспект, 21, напротив ул. М. Басараба, 6, до 24.07.2024 и по ул. А. Дога, 35.

Мэрия Кишинева призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.

экономика
торговля