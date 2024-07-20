Опасного вредителя обнаружили в Кокшетау в пиломатериалах из России

Как рассказали в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК, опасного жука, который является карантинным объектом, нашли в обрезной сосне объемом 40 м³. Пиломатериалы привезли автомобильным транспортом.
«Образцы пиломатериалов были направлены в Акмолинскую областную карантинную лабораторию. Экспертиза подтвердила, что этот жук — черный сосновый усач. В результате выявленного нарушения фитосанитарных требований в отношении собственника продукции составлен административный протокол в соответствии со ст. 400, ч. 1 пункта 1 Кодекса РК “Об административных правонарушениях”.
Для предотвращения свободного распространения вредителя выдано предписание в срок до 31 июля провести химическую обработку зараженных пиломатериалов с применением разрешенных в Казахстане инсектицидов.