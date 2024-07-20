В Екатеринбурге начали тестировать электробус с «Иннопрома»

По Екатеринбургу начал ходить инновационный электробус «Генерал», который показывали на «Иннопроме». Он работает на маршруте № 50 в Академическом районе. Пока идет тестовая эксплуатация.
— До конца августа пассажиры смогут прокатиться на инновационном транспорте, а администрация региона — изучить возможность его использования в столице Урала, — сообщают в компании «ПК Транспортные системы», разработавшей электробус.
Во время выставки «Иннопром» автобус «Генерал» использовался в качестве шаттла, который возил посетителей международной промышленной выставки от станции метро «Ботаническая» до Екатеринбург-Экспо.