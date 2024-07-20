Бесхозный колодец стал причиной подтопления улицы на въезде в Чурилово

Речь идет об участке улице Линейной, где из-за сильного потока воды был разрушен асфальт. В мэрии подчеркнули, что причиной коммунального ЧП стал бесхозный колодец ливневой канализации. В настоящее время он прочищен и работает в штатном режиме. Участок обследовали специалисты сразу нескольких организаций и ведомств, в том числе Госавтоинспекции и ТЭЦ-2.