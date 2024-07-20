Военный институт переходит на QR-коды для регистрации абитуриентов

В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи для упрощения процесса подачи документов абитуриентами и сокращения времени ожидания ввели систему регистрации через QR-код.
В военном вузе проводится прием документов на 2024−2025 учебный год, который продлится до 30 июля. Планируется принять более двухсот человек.
Процесс отбора включает результаты ЕНТ, психологическое тестирование, прохождение медицинской комиссии и проверку уровня физической подготовки. Кандидаты, набравшие не менее 50 баллов по четырем предметам ЕНТ и прошедшие специальную проверку, могут быть зачислены в военный вуз.
В институте готовят специалистов в таких областях, как радиоэлектроника, радиотехника и инжиниринг, автоматизация и инфокоммуникационные технологии, системы информационной безопасности и кибербезопасности, военное строительство, военная журналистика и дирижирование.
После решения приемной комиссии о зачислении кандидата начальник учебного заведения заключает договор на оказание образовательных услуг и контракт о прохождении воинской службы. Курсанты обеспечиваются полным социальным пакетом с проживанием и питанием. По завершении учебы выпускники гарантированно трудоустраиваются и назначаются на воинские должности.
Напомним, что Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи перешел с пятилетнего на четырехлетнее обучение. Это изменение направлено на оптимизацию учебного процесса и улучшение качества подготовки специалистов в условиях быстро меняющихся требований и развивающихся технологий. В военном вузе ведется целенаправленная работа по внедрению современных методов обучения, создания наилучших условий для получения образования и профессионального роста курсантов.