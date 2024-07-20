Военный институт переходит на QR-коды для регистрации абитуриентов

Напомним, что Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи перешел с пятилетнего на четырехлетнее обучение. Это изменение направлено на оптимизацию учебного процесса и улучшение качества подготовки специалистов в условиях быстро меняющихся требований и развивающихся технологий. В военном вузе ведется целенаправленная работа по внедрению современных методов обучения, создания наилучших условий для получения образования и профессионального роста курсантов.