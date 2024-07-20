«Курицу с макаронами спускали на воду»: спортсмен из Иркутска устроил 30-километровый заплыв через Байкал

— Идею я вынашивал примерно 2 года, — говорит Дмитрий. — Впервые подумал об этом, когда спортсмены из разных регионов и стран массово стали приезжать на Байкал и устраивать заплывы. При этом большинство из них в процессе делали остановки, отдыхая на катере, что не соответствует правилам плавания на открытой воде. Взять даже знаменитый заплыв через Босфор, маршрут которого пролегает из Азии в Европу.