«Курицу с макаронами спускали на воду»: спортсмен из Иркутска устроил 30-километровый заплыв через Байкал

35-летний Дмитрий Кулешов из Иркутска преодолел 30 километров вплавь через Байкал. Спортсмен около 14 часов провел в воде, температура которой колебалась от 10 до 19 градусов. Точкой старта стал поселок Танхой в Бурятии. Пунктом назначения — поселок Листвянка в Иркутской области. Мужчина планировал войти в историю как первый человек, переплывший самое глубокое в мире озеро, ни разу не поднимаясь на борт судна. Однако зафиксировать рекорд так и не удалось. Подробностями сибиряк поделился с КП-Иркутск.
— Идею я вынашивал примерно 2 года, — говорит Дмитрий. — Впервые подумал об этом, когда спортсмены из разных регионов и стран массово стали приезжать на Байкал и устраивать заплывы. При этом большинство из них в процессе делали остановки, отдыхая на катере, что не соответствует правилам плавания на открытой воде. Взять даже знаменитый заплыв через Босфор, маршрут которого пролегает из Азии в Европу.
Сам мужчина плавает с 7 лет и является кандидатом в мастера спорта. С 2010 года работает тренером. Изучив особенности байкальских течений, Дмитрий разработал маршрут протяженностью 35 километров и начал постоянно тренироваться.
— С февраля я хожу в баню, принимаю холодные ванны и хожу в бассейн, чтобы подготовить организм к перепаду температур. Максимально расстояние, которое удалось проплыть — 25,5 километров.
Дмитрий собрал для сопровождения целую команду, которая следила за его состоянием с корабля. Также на помощниках лежала обязанность кормить спортсмена по расписанию — каждые 40 минут. На воду спускали полноценный прием пищи: курицу с макаронами, либо кашу с фруктами, минеральную и газированную воду. Отдыхал мужчина также наплаву. Опереться или схватиться за что-то также бы противоречило правилам.
— Из непредвиденных ситуаций: на 20-м километре порвался гидрокостюм в районе плеча. Исправляли ситуацию обычным скотчем, — продолжает рассказывать сибиряк. — Чем ближе мы приближались к Листвянке, тем холоднее становилась вода. Для нас это не было сюрпризом. Но за пять километров от точки финиша команда приняла решение завершить заплыв. Повлияло мое физическое состояние. Поэтому фактически Байкал я не переплыл — для этого необходимо самостоятельно выйти на берег, чего, увы, не произошло.
Однако мужчина не планирует забывать о поставленной цели. В следующем году он вновь попробует побить рекорд. Только маршрут, скорее всего, будет противоположным — из Листвянки в Танхой. Поддерживают спортсмена друзья, родственники, любимая жена и сыновья. Мальчишкам 4 года и 7 лет.
— Также хотелось в очередной раз напомнить людям о нашем великом озере. Это прекрасное место силы, место для отдыха. Байкалу слава! — заключает Дмитрий Кулешов.