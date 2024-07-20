В Башкирии начались массовые рейды по выявлению пьяных водителей

Отметим, что в республике резко увеличилось количество пьяных за рулем. Если в 2023 году, согласно статистике ведомства, в нетрезвом состоянии за рулем ловили около 20 человек в день, то в этом году от 40 до 80 пьяных водителей в сутки. Так, за пятницу, 19 июля на дорогах республики инспекторы выловили 64 нетрезвых водителя, из них 7 грозит уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.