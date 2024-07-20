В Башкирии начались массовые рейды по выявлению пьяных водителей. Рейдовые мероприятия в усиленном режиме пройдут в Зауралье республики, а также в Аургазинском и Нуримановском районах, сообщил главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов.
По данным руководителя республиканской Госавтоинспекции, рейды продлятся все выходные. Они направлены на профилактику ДТП с участием нетрезвых водителей и лиц, лишенных водительских прав или управляющих незарегистрированным транспортом.
«В целях оказания помощи в обеспечении безопасности дорожного движения личный состав Госавтоинспекции будет усилен другими службами ОВД. Дополнительные 8 экипажей отдельного спецбатальона ДПС уже направлены в Зауралье республики, а также в Аургазинский и Нуримановский районы», — уточнил Севастьянов.
Отметим, что в республике резко увеличилось количество пьяных за рулем. Если в 2023 году, согласно статистике ведомства, в нетрезвом состоянии за рулем ловили около 20 человек в день, то в этом году от 40 до 80 пьяных водителей в сутки. Так, за пятницу, 19 июля на дорогах республики инспекторы выловили 64 нетрезвых водителя, из них 7 грозит уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.