Лучшей «баскетболисткой» Ленинградского зоопарка стала белая медведица

Это звание решили присудить белой медведице — непревзойденной Хаарчаане.
«Ежедневно мы наблюдаем, как Снежинка резвится в своем бассейне, и стараемся как можно чаще дарить ей разные игрушки для обогащения среды обитания», — рассказали в зоопарке.
В этот раз медведица получила большой и тяжелый мяч. И она сразу начала «тестировать» подарок на прочность и прыгучесть. Сотрудники зоопарка отметили, что мяч прошел все испытания на ура.
Хаарчаана на радость посетителям увлеченно играла «в баскетбол», прыгала в бассейн, ныряла и радовалась жизни.