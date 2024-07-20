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Лучшей «баскетболисткой» Ленинградского зоопарка стала белая медведица

В Ленинградском зоопарке выбрали «лучшую баскетболистку».

Это звание решили присудить белой медведице — непревзойденной Хаарчаане.

«Ежедневно мы наблюдаем, как Снежинка резвится в своем бассейне, и стараемся как можно чаще дарить ей разные игрушки для обогащения среды обитания», — рассказали в зоопарке.

В этот раз медведица получила большой и тяжелый мяч. И она сразу начала «тестировать» подарок на прочность и прыгучесть. Сотрудники зоопарка отметили, что мяч прошел все испытания на ура.

Хаарчаана на радость посетителям увлеченно играла «в баскетбол», прыгала в бассейн, ныряла и радовалась жизни.

флора и фауна