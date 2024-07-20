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Уральцы отмечают День металлурга

Праздничные мероприятия проводятся 19—21 июля.

Жители Свердловской области празднуют День металлурга. 19—21 июля в муниципалитетах проходят десятки торжественных событий, сообщает региональный департамент информполитики.

В некоторых территориях также празднуют дни рождения населённых пунктов. В Каменске-Уральском к 323-летию города приурочили концерт Хора Турецкого. А 20 июля перед горожанами выступит группа «Город 312».

В Серове 20 июля запланирована программа «Мой любимый Серов» с выставками, концертами, выставками и спортивными мероприятиями. Вечером ожидаются выступления Ирины Салтыковой, дуэта Filatov & Karas и DJ Грува.

В Верхней Пышме 20 июля в Манином парке выступят группы «Рондо», «Градусы» «Моя Мишель» и «Чайф». В Краснотурьинске главным гостем фестиваля «Сила притяжения» станет группа «Фабрика», а в Первоуральске перед населением выступит группа «Демо».

В Ревде ожидают групп «На-На», Хабиб и Марию Зайцеву из дуэта «2Маши». А жителей Алапаевска порадует группа «Градусы».

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