Уральцы отмечают День металлурга

Жители Свердловской области празднуют День металлурга.
В некоторых территориях также празднуют дни рождения населённых пунктов. В Каменске-Уральском к 323-летию города приурочили концерт Хора Турецкого. А 20 июля перед горожанами выступит группа «Город 312».
В Серове 20 июля запланирована программа «Мой любимый Серов» с выставками, концертами, выставками и спортивными мероприятиями. Вечером ожидаются выступления Ирины Салтыковой, дуэта Filatov & Karas и DJ Грува.
В Верхней Пышме 20 июля в Манином парке выступят группы «Рондо», «Градусы» «Моя Мишель» и «Чайф». В Краснотурьинске главным гостем фестиваля «Сила притяжения» станет группа «Фабрика», а в Первоуральске перед населением выступит группа «Демо».
В Ревде ожидают групп «На-На», Хабиб и Марию Зайцеву из дуэта «2Маши». А жителей Алапаевска порадует группа «Градусы».