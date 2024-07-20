Уральцы отмечают День металлурга

В Верхней Пышме 20 июля в Манином парке выступят группы «Рондо», «Градусы» «Моя Мишель» и «Чайф». В Краснотурьинске главным гостем фестиваля «Сила притяжения» станет группа «Фабрика», а в Первоуральске перед населением выступит группа «Демо».