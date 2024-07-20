В Уфе возбудили дело на чиновников мэрии за нерасселение аварийного жилья

Как уточняют в пресс-службе федерального ведомства, в программе одного из федеральных телеканалов озвучена информация о проживании уфимцев в опасных для жизни и здоровья условиях в домах, признанных аварийными. Несмотря на решение суда, местная районная администрация мер к расселению жителей не принимает. Вместо выплаты положенной по закону компенсации или выдачи квартир людям предлагают лишь жилье в маневренном фонде (общежитии).