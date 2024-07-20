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Бывший замминистра обороны Иванов попросил отпустить его из СИЗО как ветерана

Бывший замминистра обороны Иванов попросил отпустить его из-под стражи как участника боевых действиях, сообщает ТАСС. Также об освобождении из СИЗО попросил предприниматель Сергей Бородин, который проходит по делу о взятках бывшего замминистра. Он пожаловался на проблемы со здоровьем.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Обвиняемый и его адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что Иванов имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий, в связи с чем просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя», — говорится в постановлении суда о продлении ареста экс- замминистра.

Тимур Иванов, бывший заместителем Сергея Шойгу, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Во время работы в Минобороны (в 2016—2024 годы) он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения военных. По версии следствия, он получил взятку в 1 млрд руб. Его арестовали 24 апреля. Срок следствия по делу продлен до 23 сентября.