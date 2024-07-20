Солнце наносит ответный удар: Жителей Молдовы ждет магнитная буря — не поздоровится сердечникам, а также людям среднего и пожилого возраста

Вчера довольно сильная солнечная вспышка была зарегистрирована из нового скопления солнечных пятен. За сутки оно выросло на 150 млн кв км. Есть вероятность, что эти пятна станут такими же активными, как в мае, когда Солнце ставило рекорды.