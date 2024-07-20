Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнце наносит ответный удар: Жителей Молдовы ждет магнитная буря — не поздоровится сердечникам, а также людям среднего и пожилого возраста

Сразу несколько выбросов солнечного вещества направились к Земле после серии вспышек 16—17 июля.

Источник: Комсомольская правда

Выходные жители Молдовы проведут в очередной магнитной буре.

Солнце снова в ударе. Сразу несколько выбросов солнечного вещества направились к Земле после серии вспышек 16—17 июля. Их коллективное воздействие вызовет геомагнитную бурю класса G1 в субботу и воскресенье, 20—21 июля, и уже нарушило радиосвязь в ряде районов нашей планеты.

Вчера довольно сильная солнечная вспышка была зарегистрирована из нового скопления солнечных пятен. За сутки оно выросло на 150 млн кв км. Есть вероятность, что эти пятна станут такими же активными, как в мае, когда Солнце ставило рекорды.

Корональная дыра в северном полушарии обращена к Земле и так будет до конца недели, когда ожидается серьезное усиление солнечного ветра.

Магнитные бури могут представлять опасность для тех, у кого болезни сердечно-сосудистой системы, перенесенные инфаркты миокарда, инсульты и тяжелая гипертония — людей среднего и пожилого возраста.