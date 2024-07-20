Что изменилось в безвизовом режиме в Беларусь в 2024 году: условия, для каких стран действует, сколько длится, сколько раз можно въехать

Власти Беларуси расширили режим безвизового въезда в страну. Не так давно стало известно, что Беларусь вводит безвизовый режим для граждан еще 35 стран Европы. «Комсомолка» посмотрела, кому доступен безвизовый режим в Беларусь в 2024 году.
С середины 2024 года значительно расширен безвизовый въезд в Беларуси для граждан европейских стран. Изменения начали действовать с 19 июля, когда президентом Беларуси Александром Лукашенко был расширен безвизовый режим в Беларусь на граждан 35 стран Европы.
И к безвизовому порядку въезда в страну для граждан Литвы, Латвии (в том числе имеющих статус негражданина Латвии), действующему с 15 апреля 2022-го по 31 декабря 2024-го (с учетом продления), а также безвизу для граждан Польши (с 1 июля 2022-го по 31 декабря 2024-го), добавился еще один внушительный список стран Европы.
Безвизовый режим в Беларусь, 2024: страны Европы, список.
Сейчас МИД дал полный список стран Европы, на которые Беларусь расширила безвиз. И с 19 июля по 31 декабря 2024-го республику без виз могут посетить граждане Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Великобритании и Северной Ирландии, Венгрии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Северной Македонии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Германии, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонии).
Граждане всех 38 стран Европы, имеющих право на белорусский безвизовый режим, могут перемещаться по всей территории республики. Однако при желании посетить пограничную зону по безвизовому режиму в момент пересечении границы нужно сообщить об этом пограничнику, указав населенные пункты и цели их посещения.
Чтобы въехать в Беларусь по безвизовому режиму литовцы, латвийцы и поляки должны иметь действительный документ для выезда за границу, медстраховку, а также зеленую карту при въезде на личном авто, документ об оплате местного сбора, электронную контрольную марку, подтверждающую оплату услуг по дезинфекции. Однако безвизом гражданам Литвы, Латвии и Польши нельзя воспользоваться, если Беларусь является страной транзита. В таком случае необходимо оформление белорусской визы.
Безвизовый режим въезда в Беларусь через аэропорты, 2024: страны, список
Кроме того, при въезде в Беларусь самолетом действует «безвиз» для граждан почти 80 стран на срок до 30 дней, кроме рейсов из России.
Безвизовый режим въезда в Беларусь на 30 дней при условии прибытия и вылета через Национальный аэропорт «Минск» (за исключением рейсов из России) распространяется на граждан: Австралии, Австрии, Андорры, Антигуа и Барбуды, Барбадоса, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Республики Вануату, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Гаити, Гамбии, Германии, Греции, Дании, Содружества Доминики, Египта, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Кореи, Кувейта, Латвии, Ливана, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Северной Македонии, Малайзии, Мальты, Мексики, Микронезии, Монако, Намибии, Нидерландов, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Пакистана, Панамы, Перу, Польши, Португалии, Румынии, Самоа, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Сейшельских Островов, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапура, Словакии, Словении, Уругвая, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Эль-Сальвадора, Эстонии, ЮАР, Японии.
Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Египта, Индии, Иордании, Ирана, Ливана, Пакистана, Намибии, Самоа, ЮАР, Латвии и Эстонии (в том числе неграждан, лиц без гражданства для Латвии и Эстонии) обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта «Минск», областных аэропортов в течение 30 дней с даты въезда.
Условия въезда в Беларусь без визы 2024
Кроме того, ГПК Беларуси раскрыл детали безвизового режима для граждан европейских стран, поясняя, что, например литовцы и латвийцы въехать в Беларусь могут только на «своей» границе, то есть на белорусско-литовском или белорусско-латвийском направлении. В то время как поляки пересечь границу могут через любой белорусский международный пункт пропуска на границе с Евросоюзом. Для других европейцев (названных выше 35-ти стран), которым стал доступен белорусский безвизовый режим, въезд в Беларусь разрешен через любой автодорожный и железнодорожный международный пункт пропуска, в том числе и через пункты пропуска в белорусских аэропортах.
в ГПК раскрыл условия и детали безвизового въезда в Беларусь.
Для пересечения белорусской границы иностранцами по безвизовому режиму необходимы действительный документ для въезда за границу, зеленая карта при следовании на авто, медстраховка, документ об оплате местного сбора, а также электронная контрольная марка, подтверждающая оплату услуг по дезинфекции. А вот ПЦР-теста или сертификата о вакцинации при посещении Беларуси предъявлять не надо, так как ковидные ограничения в Беларуси сняты.
Воспользоваться правом временного безвизового въезда в Беларусь иностранцы могут неограниченное количество раз, пока он действует. Однако количество дней пребывания в Беларуси не должно суммарно превышать 90 дней в календарном году.
Кроме того, в ГПК уточнили о необходимости временной регистрации в течении 30 суток для прибывших в Беларусь граждан Литвы и Эстонии (лицам без гражданства Эстонии).
— Гражданам остальных 36-ти стран Европы необходимо в течение десяти суток зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания, — указали в Госпогранкомитете.
Транзит через Беларусь без визы 2024
Новый режим безвизового въезда в Беларусь дал возможность для граждан 35 стран Европы следовать через республику без виз в том числе и транзитом. Разрешается транзит через территорию Беларуси в третьи страны, в том числе и через пункты пропуска в аэропортах, кроме следования в Россию.
Также действует въезд в безвизовые зоны для туристско-рекреационных территории Бреста и Гродно. В туристических целях иностранцы могут въехать в страну на срок до 15 суток. В МИД уточнили, что пересечение границы в таком случае возможно в погранпункте «Брест» («Тересполь» с польской стороны).
В безвизовую туристическую территорию «Брест — Гродно» включены: город Брест, Брестский, Жабинковский, Каменецкий, Пружанский районы Брестчины, город Гродно, Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Гродненский, Лидский, Свислочский, Щучинский районы Гродненщины. А если это следует группа туристов, то возможно также посещение и других районов Брестской и Гродненской областей. Однако для этого необходим специальный документ, выданный белорусской турфирмой.
Безвиз в Беларусь на Радуницу, Славянский базар
Как правило белорусские власти устанавливают временный безвизовый режим на Радуницу, «Славянский базар в Витебске», крупные спортивные события, смягчая условия прибытия в Беларусь.
Так, на Радуницу, в День поминовения предков, например, иностранцы с паспортом и пропуском, выданными органами погранслужбы могут въехать в пограничную зону Беларуси. Для этого указываются какие населенные пункты необходимо посетить и с какой целью. Каждый год условия уточняются Госпогранкомитетом.
И для гостей и участников «Славянского база в Витебске» также вводится безвизовый режим. В 2024-м, например, устанавливали безвизовый режим для граждан 73 стран на «Славянский базар». Безвиз на международный фестиваль предусматривает временное пребывание в стране примерно на 20-дневный период. Чтобы им воспользоваться необходимо купить билеты на знаковые мероприятия фестиваля.