Что изменилось в безвизовом режиме в Беларусь в 2024 году: условия, для каких стран действует, сколько длится, сколько раз можно въехать

Кроме того, ГПК Беларуси раскрыл детали безвизового режима для граждан европейских стран, поясняя, что, например литовцы и латвийцы въехать в Беларусь могут только на «своей» границе, то есть на белорусско-литовском или белорусско-латвийском направлении. В то время как поляки пересечь границу могут через любой белорусский международный пункт пропуска на границе с Евросоюзом. Для других европейцев (названных выше 35-ти стран), которым стал доступен белорусский безвизовый режим, въезд в Беларусь разрешен через любой автодорожный и железнодорожный международный пункт пропуска, в том числе и через пункты пропуска в белорусских аэропортах.