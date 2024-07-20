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Что ждет школьников с 1 сентября: от запрета на телефоны до «Семьеведения»

С 1 сентября в российских школах вводится ряд нововведений, касающихся как учебного процесса, так и дисциплины.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В 1 сентября 2024 года в школах начнет действовать ряд новых правил. BFM-Новосибирск публикует материал об основных нововведениях, о которых нужно знать школьникам и их родителям..

Запрет на телефоны
• Использование смартфонов и других гаджетов с функцией звонков и интернета во время уроков официально запрещено.
• В перерывах пользоваться телефонами можно.
• Исключения возможны в экстренных случаях, даже во время проверочных работ.

Школьная форма
• В России обсуждается введение единой школьной формы. Пока требования к одежде, в которой ученики посещают образовательное учреждение, прописаны только во внутренних документах школ.

• Госстандарт школьной формы в российском законодательстве пока не регламентирован. Родителям учеников стоит следить за новостями..

Изменения в учебных программах.

• Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» переименован в «Основы безопасности и защита Родины» для учеников среднего и старшего звена. Новый курс будет включать знания по действиям в ЧС, оказанию первой помощи, а также практические занятия по тактике, огневой, инженерной, военно-медицинской и технической подготовке.

• Для старшеклассников и студентов СПО вводится новый предмет «Семьеведение», призванный подготовить молодых людей к семейной жизни и рождению детей. Занятия будут проходить в рамках «Разговоров о важном» или внеклассной работы.

• В программе уроков по физической культуре появится выбор: помимо традиционных видов спорта, будут доступны бокс, черлидинг, хоккей на траве, гольф и даже биатлон. Появление таких уроков зависит от возможностей школ, в том числе сотрудничества с различными спортивными объединениями..

Защита учителей.

• В Закон «Об образовании» добавлен пункт, защищающий честь и достоинство учителей. Считается, что теперь у школ появится административный инструмент, позволяющий наказывать учеников и их родителей за дерзость и нападки на педагогов..

Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о том, что родители одной из новосибирских школ обвинили учителя начальных классов в буллинге..

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образование