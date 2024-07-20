Центр Минска перекроют 4 августа — в столице пройдет триатлон

С 7:50 и до 13:10 будет нельзя проехать по четной стороне проспекта Победителей от улицы Ратомской до улицы Ленина, по улице Ленина от проспекта Победителей до проспекта Независимости, по проспекту Независимости от улицы Бобруйской до площади Победы (в том числе по круговой транспортной развязке на площади Победы) и по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана.