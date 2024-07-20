Центр Минска перекроют 4 августа — в столице пройдет триатлон

Решение перекрыть дороги принял Мингорисполком, соответствующий документ № 2720 от 11 июля официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Так, в этот день будет временно запрещено движение транспорта и самоходных машин в центре Минска.
С 7:50 до 12:10 будут перекрыты четная сторона проспекта Победителей на участке с улицей Парковой до улицы Ратомской и съезд с МКАД.
С 7:50 и до 13:10 будет нельзя проехать по четной стороне проспекта Победителей от улицы Ратомской до улицы Ленина, по улице Ленина от проспекта Победителей до проспекта Независимости, по проспекту Независимости от улицы Бобруйской до площади Победы (в том числе по круговой транспортной развязке на площади Победы) и по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана.
Популярное спортивное мероприятие
«Минский триатлон-2024» состоится в Минске 4 августа. Спортивные состязания пройдут по центральным улицам белорусской столицы, участники будут соревноваться как в индивидуальных гонках, так и эстафетах.
Снова будут организованы забеги для женщин и детей: LadyRun на 3 километра и TriKids на 500 метров.
А чтобы преодолеть основную дистанцию, нужна серьезная подготовка: надо проплыть 1,9 километра, 90 километров проехать на велосипеде и пробежать дистанцию в 21 километр.