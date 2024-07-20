Почему в жару случается насморк и чем это опасно, рассказал врач

«Конечно же, с большей долей вероятности такое случится не у человека, который здоров, а у того, кто предрасположен к проблемам с носом. Например, если есть проблемы с перегородкой носа, нездоровы носовые раковины. Если человек это не лечит, привыкая к своему состоянию и подстраиваясь под него, то он будет сталкиваться с насморком летом. А дальше ситуация будет ухудшаться и ухудшаться».