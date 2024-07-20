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Ольга Серябкина и DJ SMASH исполнили новый трек «СУПЕРГЕРОЙ» на «Вечернем Звуке»

Певица Ольга Серябкина и DJ SMASH представили свежий совместный трек «СУПЕРГЕРОЙ» (2024) на мероприятии «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук. Сингл вышел 5 июля 2024 года.

Источник: Звук

Певица Ольга Серябкина и DJ SMASH представили свежий совместный трек «СУПЕРГЕРОЙ» (2024) на мероприятии «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук. Сингл вышел 5 июля 2024 года.

«СУПЕРГЕРОЙ» — это летний танцевальный трек о привязанности и любви, которая может спасать в темные времена.

«Вечерний Звук» прошел 18 июля в Московском городском гольф-клубе. Помимо Серябкиной и DJ SMASH, там выступили МакSим, Анна Седокова, Мари Краймбрери, ST и другие артисты.

Обычно событие проводится в пространстве СТУДИО в Москве. Там молодые и известные музыканты презентуют новые релизы, а также исполняют проверенные хиты.