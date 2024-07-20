Шестой человек в истории вылечился от ВИЧ

60-летний мужчина, имя которого не называется, в течение пяти лет не проходил противовирусную терапию. За это время у него ни разу не проявились симптомы болезни.
«Период безвирусного наблюдения, составляющий более пяти лет, указывает на то, что вирус ВИЧ действительно может быть полностью удален из организма пациента. Поэтому мы считаем, что он излечился от ВИЧ-инфекции», — рассказал профессор Олаф Пенак.
Мужчина получил положительный результат теста на ВИЧ в 2009 году, а через шесть лет ему диагностировали острый миелоидный лейкоз. Пациенту провели трансплантацию стволовых клеток — эта процедура, по сути, позволяет заменить иммунную систему человека. Уточняется, что метод лечения отличался от предыдущих способов.
Пока известно о пяти случаях, когда люди смогли вылечиться от ВИЧ. Первый пациент также лечился в клинике «Шарите», его звали Тимоти Рэй Браун. Он умер от рака в 2020 году.
Относительно еще одного пациента врачи ведут споры, поскольку с момента пересадки ему стволовых клеток прошло слишком мало времени.