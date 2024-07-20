Когда в Актау восстановят подачу питьевой воды

Как сообщили в МАЭК, который занимается обеспечением города водой, ремонтные работы на магистральном питьевом трубопроводе завершены.
«Магистральный трубопровод поставлен на заполнение, после заполнения трубопровода постепенно начнут повышать давление питьевой воды. Так как данные работы являются вынужденными и аварийными просим отнестись с пониманием».
Вчера в компании предупредили, что в Актау в связи с вынужденными ремонтными работами на магистральном трубопроводе будет отключена подача воды в городе с 19 июля с 23:00 до 09:00 20 июля.