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Когда в Актау восстановят подачу питьевой воды

В Мангистауском атомном энергокомбинате (МАЭК) ответили, когда в Актау восстановят подачу питьевой воды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в МАЭК, который занимается обеспечением города водой, ремонтные работы на магистральном питьевом трубопроводе завершены.

«Магистральный трубопровод поставлен на заполнение, после заполнения трубопровода постепенно начнут повышать давление питьевой воды. Так как данные работы являются вынужденными и аварийными просим отнестись с пониманием».

сообщили в компании, извинившись перед актаусцами за временные неудобства.

Вчера в компании предупредили, что в Актау в связи с вынужденными ремонтными работами на магистральном трубопроводе будет отключена подача воды в городе с 19 июля с 23:00 до 09:00 20 июля.

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