Книга и неделя памяти. Как в Узбекистане будут чтить жертв репрессий

Президент подписал постановление по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. В нем говорится, что в 1937—1953 годах более 100 тысяч наших соотечественников стали жертвами политических репрессий тоталитарного режима. 13 тысяч были расстреляны, тысячи несправедливо раскулачены, отправлены в ссылку. Среди них — выдающиеся государственные и политические деятели, представители научной и творческой интеллигенции, духовенства, военной сферы и судебно-правовой системы, рабочие и дехкане, члены их семей.
Чтобы увековечить память о них, специальные рабочие группы начнут изучать деятельность репрессированных, искать сведения о них в архивах и музеях, библиотеках и фондах. Они же соберут и задокументируют воспоминания потомков и близких людей жертв репрессий, а также свидетелей событий того периода, соберут уникальные фотографии, хранящиеся в семейных архивах и библиотеках.
Планируется издать многотомник «Жертвы репрессий», внести их имена в символическую книгу, которая появится в мемориальном комплексе «Шахидлар хотираси» в Ташкенте.
К этой работе подключатся различные ведомства — фонд «Нуроний», Ассоциация махаллей Узбекистана, общественный фонд «Шахидлар хотираси», Республиканский центр духовности и просветительства, Агентство по делам молодежи, Академия наук, Министерство высшего образования, науки и инноваций, Министерство школьного образования и Комитет по туризму.
Местные власти и общественные организации выявят места проживания репрессированных и установят на их домах мемориальные доски.