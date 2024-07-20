Книга и неделя памяти. Как в Узбекистане будут чтить жертв репрессий

Чтобы увековечить память о них, специальные рабочие группы начнут изучать деятельность репрессированных, искать сведения о них в архивах и музеях, библиотеках и фондах. Они же соберут и задокументируют воспоминания потомков и близких людей жертв репрессий, а также свидетелей событий того периода, соберут уникальные фотографии, хранящиеся в семейных архивах и библиотеках.