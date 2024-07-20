Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе завершается ремонт участка теплосети на улице Батырской

В Уфе завершается ремонт участка теплосети на улице Батырской.

Источник: Администрация Уфы

В Уфе в рамках подготовки к отопительному сезону капитально ремонтируются несколько важных участков теплосети. В их числе тепловая камера по улице Батырской. Работы здесь начались 27 июня. Ремонтники МУР «УИС» убрали изношенные трубы и уложили стальные.

Также идёт ремонт тепловой сети в Затоне по улице Ахметова, где будут заменены 476 погонных метров трубопроводов центрального отопления и столько же — горячего водоснабжения.

17 июля начался капремонт теплосетей в Демском районе, его планируют завершить 28 июля. На улице Ухтомского заменят порядка 80 п. м труб. На данном участке последние годы фиксировались многочисленные повреждения, сообщили в муниципалитете. Ремонт теплосети скоординирован с ремонтом дороги на перекрёстной улице Магистральной.

Подрядчики «БашРТС» приступили к монтажу современных стальных трубопроводов в пенополиуретановой изоляции по улице Айской. Здесь заменят 245 погонных метров труб, в середине августа работы должны быть закончены.

«Просим с пониманием отнестись к неудобствам. Своевременный ремонт позволит избежать серьёзных аварий на тепловых сетях в морозы», — обратились к горожанам в мэрии.