В Уфе завершается ремонт участка теплосети на улице Батырской.

В Уфе в рамках подготовки к отопительному сезону капитально ремонтируются несколько важных участков теплосети. В их числе тепловая камера по улице Батырской. Работы здесь начались 27 июня. Ремонтники МУР «УИС» убрали изношенные трубы и уложили стальные.